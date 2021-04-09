В Кузбассе обнаружено тело мужчины в горной выработке Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины. Его нашли в горной выработке.

В ведомстве рассказали, что в четверг, 8 апреля, около 16.05, поступило сообщение об обнаружении тела 47-летнего рабочего в горной выработке угольного предприятия в Осинниках. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка.

На данный момент известно, что подземный электрослесарь выполнял работы по техническому обслуживанию роторной дробилки. Перед их началом мужчина не отключил механизм от электропитания. Когда мужчина находился на перегружателе, механизм внезапно запустился, отчего рабочий потерял равновесие и упал в чашу дробилки. Коллеги вызвали спасателей, которые подняли его тело на поверхность.

- Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти пострадавшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.