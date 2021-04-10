Мэр Кемерова рассказал о закрытой спортивной школе по лыжным гонкам

Фото: кадр «Кемерово. Неделя» / «ВКонтакте»

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о судьбе закрытой спортивной школы олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам. Глава разместил в соцсети обзор «Кемерово. Неделя».

Середюк отметил, что помещения были старыми, и Роспотребнадзор выдал предписание о запрете ее деятельности. Было несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации: либо сделать капитальный ремонт и реконструкцию зданий, либо построить новое помещение. Однако из-за того, что Сосновый бор является особо охраняемой природной территорией, первый вариант невозможен.

- Пока, чтобы не прекращать занятия, мы переговорили с руководством спортивного комплекса «Локомотив», который, кстати, находится недалеко, и там все приспособлено для того, чтобы заниматься спортом. Мы посмотрели помещения. Там есть большое крыло первого этажа. Оно соответствует пожарным, а также санитарным требованиям. Договор аренды в стадии подписания, - рассказал Илья Середюк.