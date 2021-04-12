По старой схеме: жительница Кузбасса отдала сбережения мошенникам Фото: Екатерина РОМАНОВА

65-летняя жительница Кузбасса очень испугалась, когда ей позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что с ее сбережениями случилась беда.

Незнакомец, который представился сотрудником банка, уверял, будто мошенники пытаются похитить сбережения. В службе безопасности могли бы и самостоятельно защитить деньги, да вот для отмены операции перевода, которую прямо сейчас проводят мошенники, нужно назвать реквизиты карты, пароли и CVV-код. Испуганная жительница Юрги назвала все коды и пароли, а потом пришло сообщение о списании с ее счета 40 тысяч рублей. Незнакомец же попросту перестал отвечать на звонки.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские обращают внимание граждан на то, что звонок из банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита - стандартная уловка аферистов. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог и набрать номер телефона, который размещен на банковской карте.