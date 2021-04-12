Ради поездки за границу новокузнечанка отдала 245 тысяч рублей долга Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Новокузнецка приобрела дом, но полностью выплачивать продавцу его стоимость не стала. Вернуть все деньги ее заставили судебные приставы.

Новокузнечанка заключила договор купли-продажи дома. Он стоил 800 тысяч рублей, однако продавец пошел на уступку и разрешил выплатить деньги не сразу, а частями. При этом сроки выплаты были четко оговорены. Однако покупательница не спешила выполнять свои обязательства. Тогда продавец обратился за помощью в суд, и тот обязал выплатить все оставшуюся сумму - 245 тысяч рублей.

Однако и в этот раз гражданка не стала торопиться с возвращением долга. Тогда приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, и ограничили новокузнечанку в праве выезда за пределы России. Лишь эта мера подвигла горожанку расплатиться с продавцом дома.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.