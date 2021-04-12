В Кузбассе чиновники попались на незаконном получении премий Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе чиновники попались на незаконном получении премий. Это выяснили сотрудники прокуратуры.

В Анжеро-Судженске прокуратура добилась возврата в бюджет денежных премий, которые в период 2019-2020 годов незаконно выплачивались государственным гражданским служащим финансового управления города.

Как было установлено, за 2018 год пять сотрудников финуправления, в том числе руководитель, которые являются государственными гражданскими служащими, получили премии из муниципального бюджета на общую сумму 32 тысячи рублей, за 2019-й - семь сотрудников на общую сумму 36 тысяч рублей.

- Выплата премий государственным гражданским служащим из муниципального бюджета является незаконной, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам проверки прокурор города принес на незаконные распоряжения главы городского округа восемь протестов, а также внес начальнику финансового управления Анжеро-Судженска представление об устранении выявленных нарушений.

В итоге после рассмотрения представления все деньги госслужащие вернули в бюджет города.