До +17 градусов потеплеет в Кузбассе на неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды в Кузбассе на предстоящую рабочую неделю. Ожидается, что в регионе потеплеет до +17 градусов.

Во вторник, 13 апреля, по области ожидается +3…+8 градусов, местами до +13. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров. Местами пройдут небольшие осадки.

В ночь на среду столбики термометров покажут +1…-4 градуса, в отдельных районах ожидается до -9 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. Ветер сменит направление на западное, его скорость ночью составит 3-8 метров в секунду, местами будут порывы до 14 метров. Днем он усилится до 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров. Днем пройдут умеренные осадки.

В четверг, 15 апреля, ночью будет 0…+5 градусов, днем прогнозируется +7…+12 градусов, а в отдельных районах будет до +17. Западный ветер разовьет скорость до 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Местами пройдут небольшие осадки.

В пятницу ночью по области ожидается 0…+5 градусов, местами по югу до -5 градусов. Днем будет жарко для этого времени года – в пределах +11…+16 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду ночью с порывами до 15 метров, а днем он усилится до 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы ветра достигнут 15-20 градусов. Днем ожидается дождь, возможны грозы.