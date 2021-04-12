У жителей двух районов Кемерова отключат холодную воду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове у жителей двух районов планируется отключение холодной воды. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в администрации города.

Так, в связи с ремонтными работами будет временно отключена подача холодной воды у части потребителей Кировского и Рудничного районов

-В апреле специалисты АО «КемВод» приступят к очередному этапу замены запорной арматуры на магистральных водопроводных сетях. Планируется заменить три старые задвижки диаметром 100 и 150 миллиметров, - добавили в мэрии.

Отключение запланировано с 21.00 пятницы, 16 апреля, до 9.00 субботы, 17 апреля по следующим адресам:

• улица Артема, 2 «в» – 14, 17 – 33;

• улица Балтийская, 41 – 58, 60;

• улица Барзасская, 21, 23 – 60;

• улица Белорусская, 5 – 70;

• улица Верхотомская, 9 – 45, 22 – 60;

• улица Гайдара, 14 – 22, 17 – 33;

• улица Герцена, 18 – 52, 21 – 59;

• улица Декабристов, 19 – 59, 22 – 60;

• улица Донбасская, 1 – 21, 2 – 6;

• улица Карамзина, 19 – 37, 22 – 40;

• улица Правотомская, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 53;

• улица Седова, 38 – 59;

• улица Сурикова, 22 – 40.

С 9.00 до 21.00 20 апреля:

• улица Бодайбинская, 1 – 72;

• улица Латвийская, 1 – 81;

• улица Литовская, 1 – 10;

• улица Мытищинская, 1 – 24;

• улица Слюдянская, 1 – 16;

• улица Сызранская, 1 – 27;

• переулок 1-й Бодайбинский, 1 – 36;

• переулок 2-й Бодайбинский ,1 – 44;

• переулок 3-й Бодайбинский, 1 – 17;

• переулок Карельский, 1 – 7;

• переулок Сызранский 1 – 13;

• переулок Шадринский 1 – 6.

Специалисты просят жителей, попадающих в зону отключения, заблаговременно запастись питьевой водой. На время проведения работ подвоз воды осуществляет АО «КемВод», заявку можно оставить по телефону диспетчерской: 8 (384-2) 65 70 57.

Телефон для справок:

• Контактный центр ОАО СКЭК – 8 800 500 94 94 (звонок бесплатный)

• Центральная диспетчерская служба АО «КемВод» – 8 (384-2) 36-32-12

• МБУ «Кемеровская служба спасения» - 8 (384-2) 77-05-05.