В Новокузнецке полуголых танцовщиц на автомобиле успокаивала полиция

Танцы на крыше автомобиля скриншот с видео avtozvykeri_nvkz

Представители новокузнецкого ТРЦ прокомментировали инцидент со стихийной дискотекой на парковке "Планеты". Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала: по сведениям очевидцев, участники громко слушали музыку и любовались танцами двух девушек в нижнем белье на крыше авто. Помимо музыки и танцев участники устроили демонстрацию своих гоночных транспортных средств – байков и легковушек, что также добавило шума.

В ТРЦ "Планета" подтвердили случившееся, но учтонили, что все произошло не в воскресенье, 11 апреля, а днем ранее.

- 10 апреля в 21:00 на внешнем паркинге ТРЦ «Планета» собралась компания молодых людей. После того, как 21:18 молодые люди стали нарушать общественный порядок, сотрудниками охраны торгового центра была вызвана полиция. В 21:32 на место прибыл экипаж ДПС: с молодыми людьми была проведена беседа, по итогам которой инцидент был исчерпан, — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета».

В администрации торгового центра отметили, что прилагают все усилия для обеспечения безопасности и комфорта посетителей, располагает самыми современными системами безопасности, силами квалифицированных сотрудников проводятся регулярные проверки территории и всех систем ТРЦ и учения для отработки навыков в случае ЧП.