Мэрия Кемерова выделила 350 участков под новый жилой район

Новый район появится на правом берегу Томи. Фото: Администрация города Кемерово.

Администрация Кемерова выделила больше 350 земельных участков под строительство нового жилого района. Об этом говорится в документе, который появился на сайте мэрии областного центра.

«Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Святой Источник - железной дороги - границы муниципального образования город Кемерово - улицы Декабрьской», - постановление подписал Илья Середюк.

Подавляющее большинство из этих 350 участков будет отдано под жилищную застройку. Однако некоторые территории передадут для строительства общественных объектов.

Так, были выделены территории под детский сад и школу, под благоустройство, коммунальные услуги, объекты для общественного питания, здания бытового обслуживания, объекты культурного досуга, магазины, спортивные учреждения, церковь и под занятия спортом.

Дата начала строительства нового жилого района пока неизвестна.