В Шерегеше насмерть разбилась женщина на плюшке

В Шерегеше на плюшке насмерть разбилась женщина Фото: Лия Гараева

На горнолыжном курорте Кузбасса Шерегеше 13 апреля на горе Зеленой произошел несчастный случай. Женщина во время катания на плюшке разбилась насмерть.

Сообщение о пострадавшей поступило в скорую помощь и аварийно-спасательный отряд в 10.50.

- Женщина 1969 года рождения, катаясь на плюшке в не предназначенном для этого месте, врезалась в здание, получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в администрации Таштагольского района.

Пострадавшую увезли в больницу, однако пациентка умерла в реанимации.