Иконы с мощами преподобного Сергия Радонежского и святого князя Александра Невского привезут в Кемерово

Фото пресс-службы Кемеровской митрополии.

Поклониться мощам великих русских святых смогут жители и гости Кемерова. С 19 по 25 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» на улице Гагарина,, 124 пройдет международная православная выставка-ярмарка. На нее съедутся представители различных монастырей и храмов со святыми реликвиями, которые обычно хранятся в их стенах.

Помимо икон с мощами преподобного Сергия Радонежского и святого благоверного князя Александра Невского, на выставке будут представлены иконы с мощами священномученика Сергия Флоринского, преподобного Гавриила (Ургебадзе), преподобного Александра Свирского, преподобного Серафима Саровского с частицей мантии. Кроме того, мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев привезет крест-мощевик, принадлежавший последней царской семье; а Верхотурский Покровский женский монастырь познакомит кемеровчан с иконой чудотворца Симеона Верхотурского с частицей мощей святого.

Еще на выставке-ярмарке можно будет приобрести иконы, церковную утварь, духовную литературу, ювелирные изделия и сувениры религиозной тематики, а также натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, монастырский мед, лекарственные сборы, одежду из хлопка, льна и шерсти, а еще изделия народных промыслов, халву, сладости, абхазские специи, сибирские грибы и орехи. А Верхотурский Покровский монастырь привезет сыры, изготовленные монахинями.

Время работы выставки: 19-24 апреля - с 10.00 до 19.00, 25 апреля - с 10.00 до 16.00.