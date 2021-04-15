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Происшествия15 апреля 2021 6:56

Взрыв и пожар произошли на заводе в Новокузнецке

Установлена причина возгорания
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Взрыв и пожар произошел на алюминиевом заводе в Новокузнецке. Фото: Андрей Панов Instagram.

Взрыв и пожар произошел на алюминиевом заводе в Новокузнецке. Фото: Андрей Панов Instagram.

На одном из крупных предприятий в Новокузнецке произошло возгорание из-за неисправности оборудования. Об этом инциденте в своих соцсетях рассказал замгубернатора Кузбасса.

— На заводе «Русал» в городе Новокузнецке в корпусе № 10 из-за пробоя изоляции произошло возгорание. Огонь был оперативно потушен. Пострадавших и погибших нет, — сообщил Андрей Панов.

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности добавил, что оборудование завода выведено в ремонт. Предприятие работает в штатном режиме.

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