Власти поделились фотографиями строительства крытого катка в Кемерове

Власти поделились фотографиями строительства ледового катка в Рудничном районе Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.

Глава города Илья Середюк провел штаб по строительству ледового катка в Рудничном районе Кемерова.

Строительство крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом ведётся с 2020 года на Сосновом бульваре. Планируется, что в двухэтажном спортивном сооружении площадью 4726 кв. метров будут проводиться тренировки спортсменов и массовые катания.

На сегодняшний день готовность объекта составляет около 65%. Специалисты завершили возведение коробки здания, построили лестничные марши, подвели внутреннюю канализацию, отопление и наружные сети теплоснабжения. Кроме того, близки к завершению работы по устройству основания под будущий лёд, ведётся монтаж холодильного оборудования.

Рабочим осталось выполнить в помещении спортивного сооружения часть внутренних работ, до конца подключить вентиляцию и электрику, завершить вертикальную планировку территории, а также произвести отделку фасада здания.

Власти поделились фотографиями строительства ледового катка в Рудничном районе Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.

Власти поделились фотографиями строительства ледового катка в Рудничном районе Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.