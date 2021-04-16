Кузбассовцев ждет самый теплый день месяца

Апрель в самом разгаре, и кузбассовцы уже почувствовали вкус весны. Но, согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, именно пятница, 16 апреля, станет самым теплым днем с начала месяца - воздух прогреется до +13… +18 градусов. Причем небольшие осадки возможны только по северо-востоку области.

А вот затем в Кузбасс придет похолодание: над областью начнет проходить холодный фронт, и, как следствие, ночные температуры упадут до минусовых отметок: от 0… -5 в ночь на 17 апреля, до -2… -7 в последующие две. Днем же в субботу столбики термометров покажут +2… +7, в воскресенье и понедельник +3… +8 градусов. При этом ожидаются и осадки: ночью - мокрый снег, днем - дождь. Также синоптики прогнозируют и сильный ветер - до 15-20 метров в секунду.