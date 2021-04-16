Сбежавший муж обошелся кемеровчанке в 400 тысяч рублей

В Кемерове разыскивают «парапсихолога», похитившего 400 000 рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает УМВД России по городу Кемерово, к ним обратилась 56-летняя местная жительница. Она заявила, что стала жертвой обмана. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в марте кемеровчанка обратилась в Центр парапсихологической помощи по телефону: 8-495-127-2894, о котором узнала по телевидению. Женщина надеялась вернуть бывшего супруга в семью и решила прибегнуть к нетрадиционной помощи. Она позвонила по номеру горячей телефонной линии, и через несколько минут с ней связалась сотрудница организации. Выслушав рассказ собеседницы, «специалист по парапсихологии» сообщила горожанке, что их с мужем пара - идеальная, и она знает, как помочь воссоединению. После этого в течение нескольких дней целительница звонила женщине и проводила для нее телефонные сеансы медитации. В очередной беседе «парапсихолог» сообщила, что бесплатная помощь не принесет ожидаемого результата, и предложила кемеровчанке перевести по указанным реквизитам 300 тысяч рублей, что жительница и сделала.

На следующий день женщине сообщили, что организация приняла решение об оказании своей клиентке материальной помощи в размере около 630 тысяч рублей. Для ее получения следовало только заплатить комиссию за перевод, которая составила 93 тысячи. Кемеровчанка перевела нужную сумму и стала ждать зачисления материальной помощи на собственную карту. Некоторое время сотрудница организации продолжала выходить на связь, уверяя доверчивую горожанку, что ее ситуация приблизилась к переломной точке, после которой все дела пойдут на лад. В один из дней «парапсихолог» перестала отвечать. Обещанные деньги также не поступили на счет женщины. Не сумев связаться со специалистом и не вернув супруга в семью, горожанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемую. Максимальное наказание за мошенничество составляет шесть лет лишения свободы.