Притомский проспект в Кемерове перекроют на один день

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Кемеровской области.

Автолюбителям областного центра, привыкшим сокращать дорогу через Притомский проспект, в эту субботу, 17 апреля, придется выбирать объездной путь.Завтра на проспекте Притомском будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Причиной стали работы по демонтажу участка тепломагистрали напротив Ледового дворца «Кузбасс». Поэтому ограничение будет действовать на участке от Управления железной дороги до развязки автомобильных дорог у Кузбасского моста. Проезд по этому отрезку Притомского для автолюбителей будет закрыт в течение 12 часов: с 9.00 до 21.00.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям учитывать данные ограничения при выборе маршрута для движения.