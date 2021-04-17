Избивший прохожего 18-летний новокузнечанин отправится в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке вынесли приговор 18-летнему парню, который избил прохожего. Он уже имел 11 судимостей.

Еще одно преступление произошло в сентябре 2020 года. Тогда четыре пьяных подростка в возрасте от 15 до 17 лет поругались с таксистом. В итоге 18-летний новокузнечанин стал бить руками по кузову автомобиля, а затем запрыгнул на капот, чтобы выбить лобовое стекло. В это время мимо проходил 52-летний мужчина и сделал ему замечание. В ответ парень набросился на прохожего и избил его.

На место преступления прибыла полиция. Правоохранители выяснили, что нападавшего уже не раз судили за кражи, за которые ему назначали наказание в виде обязательных работ. Отметим, что на таксиста напал еще один подросток из той компании, но с ним потерпевший помирился, поэтому судили только 18-летнего парня. По решению суда следующие два года и пять месяцев он проведет в колонии-поселении.