67 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилась актуальная информация о коронавирусе в Кузбассе. По данным оперштаба на 17 апреля медики выявили еще 67 новых случаев заражения ковидом. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии составляет более 34 тысяч, а именно 34 287.

За последние сутки отрицательные результаты на наличие инфекции получили 53 пациента. Теперь им предстоит реабилитация, однако они уже могут встретиться со своими родными и близкими. Так, число тех, кто выздоровел достигло 33 247.

Сейчас 396 пациентов с коронавирусом проходят лечение. При этом 2 400 кузбассовцев и гостей региона находятся на 14-дневной изоляции на время инкубационного периода. Затем они сдадут анализы, от результатов которых зависит будут ли они проходить лечение.