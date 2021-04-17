В Кемерове движение по перекрытому проспекту Притомскому планируют открыть раньше

Фото: телеграм-канал СГК Кузбасс

В Кемерове в субботу, 17 апреля, ограничили движение на проспекте Притомский в связи с ремонтными работами. В телеграм-канале СГК Кузбасс сообщили, что проезд на этом участке дороги откроют раньше запланированного срока.

Сейчас от Управления железной дороги до развязки у моста по улице Терешковой демонтируют мостовой переход и надземный участок тепломагистрали. Ранее сообщалось, что на такую работу потребуется примерно 12 часов, то есть движение восстановится только после девяти вечера. Однако рабочие справляются быстрее.

- Начали демонтаж старой теплотрассы над проспектом Притомский в Кемерове. Дело спорится. Вторая труба - на выход! Останется только мостовой переход демонтировать. По нашим расчетам дорогу откроем раньше, чем планировали. Часам к четырем сегодня, - сказано в сообщении СГК Кузбасс.