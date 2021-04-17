В Кузбассе наказали водителя, создавшего аварийную ситуацию Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинске-Кузнецком наказали водителя, который нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию на дороге. Теперь ему придется выплатить штраф.

Мужчина мог бы остаться безнаказанным, однако один из очевидцев нарушения сообщил о произошедшем в «Мобильный патруль». Он прислал видео нарушения правоохранителям. После полицейские установили личность водителя, и ему назначили штраф в размере 500 рублей.

- Участник акции «Мобильный патруль» прислал в соответствующий раздел на «Правоохранительном портале Кузбасса» видео нарушения Правил дорожного движения, совершенного водителем автомобиля Toyota RAV4. На пересечении проспекта Ленина, улицы Шевцовой и улицы Пушкина он выполнил разворот, не уступив дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, создав при этом аварийную ситуацию, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.