До -5 похолодает в Кузбассе 20 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали прогноз погоды на вторник, 20 апреля. Местами в регионе столбики термометров опустятся до -5 градусов, также ожидается небольшой снег.

В основном в регионе температура воздуха составит 0… -5 градусов. Ветер возьмет свое направление с севера-запада с порывами 2-7 метров в секунду. Он может усилиться до 13 метров в секунду. Синоптики сообщили, что ожидается переменная облачность и снег.

В Кемерове днем столбики термометров опустятся -2… -4 градусов. Северо-западный ветер подует с силой 2-7 метров в секунду. Несмотря на ненастную погоду, будет преимущественно без осадков.