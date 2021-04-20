Названы 23 территории Кузбасса, где выявили 66 новых случаев коронавируса

В крупных городах региона - наибольшее количество заболевших за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Диагнозы подтвердились у жителей 23 территорий региона, сообщает оперштаб области по охране здоровья населения.

Так, новые заражения зарегистрированы в следующих городах и районах Кузбасса: Кемерово - 20, Новокузнецк - 13, Междуреченск - 4, Березовский и Мыски - 3, Анжеро-Судженск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Тяжинский МО - по 2, Белово, Калтан, Краснобродский, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, а также Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский, Тисульский, Топкинский, Яшкинский МО и Мариинский МР - по 1.

Всего на сегодняшний день от коронавируса лечатся 432 кузбассовца.