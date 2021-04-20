Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 апреля 2021 9:17

Под Кемеровом намереваются построить новый мост

Из-за обильного таяния снега был поврежден проезд
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий
Частично уничтожен проезд через пруд в селе Андреевка. Фото: Марина Коляденко ВКонтакте.

Частично уничтожен проезд через пруд в селе Андреевка. Фото: Марина Коляденко ВКонтакте.

В результате быстрого таяния снега мощные потоки воды частично уничтожили проезд через пруд в селе Андреевка, о чем стало известно из сообщения главы муниципалитета Марины Каляденко в соцсетях.

По словам главы округа, восстановительные работы провели в кратчайшие сроки - к настоящему моменту уровень воды спал, а движение восстановлено. Однако на данном участке дороги появилась необходимость строительства нового моста.

- Подрядной организации поручено разработать проектную документацию на строительство мостового сооружения, - сообщила Марина Коляденко.

Она добавила, что сейчас на данном участке затруднений для проезда нет. Ситуация находится на контроле.

ЧП