В Кемерове откроется современный лыжно-биатлонный комплекс

Власти Кузбасса сообщили о сроках возведения нового лыжно-биатлонного комплекса в Кемерове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 16 апреля, жители Кузбасса поинтересовались сроками возведения в Кемерове нового лыжно-биатлонного комплекса. Вопрос был задан в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый» с участием заместителя председателя Правительства Кузбасса Сергея Алексеева, но прозвучать непосредственно в эфире не успел.

По словам Сергея Алексеева, спорткомплекс возведут к играм «Дети Азии». Он будет готов к проведению Игр в феврале 2023 года. В данный момент ведется работа по оформлению земельного участка и формирование технического задания на проектирование комплекса.