В Кузбассе супружеские пары получат подарки в честь празднования 300-летия региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемеровской области пройдет чествование семейных пар, которые прожили вместе 25 и более лет. По случаю празднования юбилея Кузбасса им будут вручаться памятные подарки.

Согласно постановлению губернатора Сергея Цивилева, на торжественные мероприятия будут приглашать пары, которым в текущем году исполнилось 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет совместной жизни. При этом необходимо, чтобы их брак был заключен в Кузбассе, а сами они проживали в настоящее время на территории шахтерского края.

В программе также будут участвовать пары, у которых намечается годовщина бракосочетания от 25 и более лет, однако они должны быть рекомендованы к награждению. Органы местного самоуправления будут вручать супругам медали «За любовь и верность», открытки и памятные подарки.

Отмечается, что данное торжественное мероприятие проводится с целью укрепления авторитета института семьи, пропаганды семейных ценностей и передачи подрастающему поколению духовно-нравственного опыта и семейных традиций.