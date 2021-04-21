Кузбассовца осудят за смерть матери, задохнувшейся под снегом Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Кузбассе перед судом предстанет житель Кемерова, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности пожилой матери. Женщина задохнулась под покровом снега.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу, инцидент произошел в феврале 2021 года. Обвиняемый приехал к матери в Промышленновский район, чтобы очистить крышу дома от снега. При этом он не предупредил 84-летнюю мать о том, что собирается сделать. В итоге снежный покров сошел с металлической поверхности вниз, мужчину стянуло в сугроб, он не пострадал.

Когда кемеровчанин очищал двор, он натолкнулся на тело пожилой женщины. Обвиняемый вызвал скорую помощь, однако она умерла до их прибытия. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.