В Кузбассе ищут мужчину, пропавшего под Новый год

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»

В Кузбассе ищут без вести пропавшего 42-летнего Александра Юрьевича Харитонова. Последний раз родные и близкие видели кемеровчанина 31 декабря 2020 года.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» сообщили о пропаже мужчины и разместили в соцсетях ориентировку с его приметами и фотографией. Рост Александра составляет 173 сантиметра, у него худощавое телосложение темно-русые волосы и карие глаза. Это единственные сведения, которыми располагают волонтеры.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят связаться с волонтерами.

Телефон для связи: 8-800-700-54-52.