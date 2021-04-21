Названы 24 территории Кузбасса, где выявили 68 новых случаев коронавируса

В крупных городах региона - наибольшее количество заболевших за сутки. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 15, Новокузнецк - 7, Юрга - 7, Анжеро-Судженск - 4, Белово - 4, Ленинск-Кузнецкий - 3, Междуреченск - 3, Мыски - 3, Березовский - 2, Калтан - 2, Киселевск - 2, Промышленновский МО - 2, Топкинский МО - 2, Яшкинский МО - 2, Осинники - 1, Полысаево - 1, Прокопьевск - 1, Ижморский МО - 1, Кемеровский МО - 1, Ленинск-Кузнецкий МО - 1, Мариинский МР - 1, Прокопьевский МО - 1, Таштагольский МР - 1, Тяжинский МО - 1 - сообщил оперштаб.

Всего на сегодняшний день от коронавируса лечатся 446 кузбассовцев.