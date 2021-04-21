В Кузбассе с начала года 238 человек отравились алкоголем

В Кузбассе с начала года более 200 человек отравились алкоголем. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2021 года в Кемеровской области зарегистрировано 238 случаев отравления алкоголем (или 9 человек на 100 тысяч населения). Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (335 случаев) и в 4,6 раза меньше аналогичных показателей 2013 года (1144 случая).

- Уровень смертельных исходов от отравлений алкоголем за период с января по март за последние 8 лет (2013-2021 годы) снизился: с 146 случаев в 2013 году до 90 случаев в 2021-м. Отравлений алкогольной продукцией промышленного производства на территории Кемеровской области за отчетный период не зарегистрировано, - сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.

При этом отмечается, что в ходе совместных с полицией проверок торговых предприятий, занятых реализацией алкогольной продукции, в 75 процентах из них выявлены нарушения. В числе основных: нарушение условий хранения и сроков годности алкогольной продукции; отсутствие информации о товаре и реализация без сопроводительных документов. По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечены 50 юридических и должностных лиц, а также ИП. Сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей.