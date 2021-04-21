В Кузбассе дорожники заплатят жительнице почти 400 тысяч рублей за разбитый автомобиль

В Кузбассе дорожники заплатят жительнице почти 400 000 рублей за разбитый автомобиль. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заводский районный суд города Кемерово постановил взыскать с дорожно-эксплуатационной организации 390 тысяч рублей в пользу водителя, попавшего в ДТП. Инцидент произошел из-за дефектов дорожного покрытия.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, ранее в суд обратилась жительница Березовского. Женщина, управляя технически исправным автомобилем, наехала на дефект асфальтного покрытия, потеряла управление и была выброшена на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. В результате ее машина получила серьезные повреждения и признана не подлежащей ремонту.

- В акте обследования было зафиксировано, что в эксплуатационном состоянии дороги выявлены дефекты: допущены занижение обочины по отношению к краю проезжей части на 9,5 сантиметра. Участок дороги, где произошло ДТП, не был оборудован дорожными знаками, предупреждающими водителя об опасности дефекта дорожного покрытия, - сообщили в УФССП.

Суд встал на сторону заявительницы и обязал дорожников возместить ущерб. Организацию ознакомили с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. В результате компенсация была выплачена в полном объеме.