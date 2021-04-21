В Кузбассе за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 15 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Кузбассовцы начали обращаться в больницы с жалобами на укусы клещей. По информации регионального управления Роспотребнадзора, случаи уже регистрируются во всех территориях области.

За минувшую неделю к медикам обратились 15 пострадавших, в том числе один ребенок. Роспотребнадзор напоминает кузбассовцам, что в случае укуса необходимо прийти в ближайшую медорганизацию для удаления клещей и их исследования на наличие вируса клещевого энцефалита, а также для решения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики.

- Если клещ удален самостоятельно, то необходимо сохранить его живым, поместив во влажный бинт и полиэтиленовый пакет, и доставить в медицинскую организацию. В случае если клещ не сохранился или не подлежит исследованию вследствие неправильного сохранения, с целью выделения возбудителей в организме пациента может быть исследована кровь или биоптат из места присасывания клеща, - рассказали в ведомстве.

Также жителям региона напоминают соблюдать базовые меры предосторожности: надевать для прогулок или работы на природе максимально закрытую одежду, использовать акарицидно-репеллентные средства, каждые полчаса-час пребывания в лесу проводить самоосмотры, не заносить в дом лесные цветы, регулярно проверять на наличие клещей после прогулок домашних животных.