В Кузбассе скорая помощь оставила умирать в подъезде женщину. Фото: olga3766 Instagram.

Жительница Анжеро-Судженска рассказала в соцсетях об инциденте, произошедшем в ее доме. История вызвала широкий общественный резонанс.

По словам горожанки, по дороге в магазин она увидела лежащую на лестнице возле подъездной двери женщину, которой было плохо.

Поговорив с ней и расспросив о самочувствии, она вызвала скорую, дождалась медиков и пошла по своим делам. Вернувшись, обнаружила женщину уже в своем подъезде - та не подавала признаков жизни. По словам соседей, медики отказались забрать пациентку и просто занесли ее внутрь.

- Наша «уважаемая» скорая помощь первый раз, когда приехала, просто затащила ее в подъезд и уехала … Я просто не понимаю, зачем эти люди идут работать в медицину, если они так халатно относятся к людям, - сообщила женщина.

В комментариях к публикации горожанки представитель минздрава Кузбасса сообщил, что также разбирается с данным происшествием.