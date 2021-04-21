Продолжается регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера

Зеленый марафон состоится 5 июня.

Продолжается регистрация на традиционный забег Сбера в рамках проекта Зелёный Марафон, который состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды. Забег будет проходить в парках 180 городов, список которых и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/.

В этом году цель проекта Зеленый Марафон— привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России помочь в их решении.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зелёном Марафоне и его экологических инициативах: — пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе;

— приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;

— в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

В рамках проекта Зелёный Марафон Сбер запустил одноимённое мобильное приложение, в котором доступна регистрация, а также вся информация о проекте.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play.