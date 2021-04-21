В Кузбассе житель выдумал угон машины из-за страха перед супругой

В Кузбассе житель выдумал угон машин из-за страха перед супругой. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Березовском уличили в ложном доносе 37-летнего мужчину, который разбил легковушку. По данным полиции, пьяный горожанин с приятелем поехали в магазин, но по пути ВАЗ-2110 вылетел с дороги, несколько раз перевернулся и загорелся. В итоге машина превратилась в груду металла. Хозяин перепугался, что жена устроит ему взбучку, и решил пожаловаться в полицию на угон.

Стражам порядка лжепотерпевший сказал, что со знакомым поехал на рыбалку на берег реки Золотой Китат, а машину оставил в лесу примерно в полутора километрах от воды. И когда спустя сутки рыбаки пришли к «десятке», ее не было.

Полиция возбудила дело о краже, но в процессе заявитель запутался в показаниях.

- Выяснилось, что в тот момент, когда заявитель, по его словам, обнаружил в лесу пропажу авто, он на самом деле находился в Березовском. В результате мужчина признался, что машину разбил сам в ДТП, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фантазеру в качестве максимального наказания грозит два года лишения свободы.