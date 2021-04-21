В Кемерове временно перекроют Октябрьский проспект

В Кемерове на предстоящих выходных перекроют Октябрьский проспект. Фото: УЕЗТУ.

В Кемерове в предстоящие выходные будет перекрыто движение на проспекте Октябрьском, что связано со строительными работами.

С 20.00 пятницы, 23 апреля, до 6.00 воскресенья, 25 апреля, в Кемерове будет перекрыт проспект Октябрьский от улицы Тухачевского до Центрального проезда, сообщили в УЕЗТУ. Объехать участок можно будет по улицам Тухачевского и Терешковой, проспекту Ленина и через Центральный проезд. Городские службы временно перенастроят светофоры.

Кроме того, изменится работа общественного транспорта. Так, 23 апреля поздние рейсы троллейбуса № 6 будут или отменены, или перенаправлены в депо. Также скорректируют проезд троллейбуса № 7, автобусов № 27, 127, 170э, 197э, 182э, маршруток № 1т, 16т, 28т, 35т, 127т.

В воскресенье, 24 апреля, троллейбус № 6 не выйдет вовсе. По иной схеме пойдут троллейбусы № 7 и 12, автобусы 27, 127, 170э, 197э, 182э, маршрутки 1т, 16т, 28т, 35т, 127т. Более подробно об изменениях можно узнать на сайте УЕЗТУ.