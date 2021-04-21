На строительство гостиниц в Шерегеше дадут льготные кредиты

В среду, 21 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с посланием Фелеральному собранию. В своей речи он коснулся различных социальных выплат, которые получат российские семьи с детьми ( подробнее читайте на нашем сайте), а также сообщил, что в России запустят программу льготных кредитов для турбизнеса по 3-5 процентов годовых.

Говоря о программе льготных кредитов под 3-5% на 15 лет для строительства и модернизации туристической инфраструктуры в регионах, президент привел в пример кузбасский курорт Шерегеш. Кроме того, Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Шерегеш будет развиваться как один из ключевых горнолыжных курортов страны. Это означает, что планы кузбасских властей по развитию курорта, заложенные в том числе и в программе социально-экономического развития до 2024 года, будут реализованы в полном объеме — это диверсификация экономики и новые «неугольные» рабочие места. Президент также отдельно отметил южную столицу Кузбасса, Новокузнецк. На алюминиевом заводе будут обновлены фильтры, что станет еще одним шагом в работе по улучшению экологической обстановки в городе. Наконец, в Кузбассе будет внедрена новая схема финансирования жилищного строительства — это позволит региону эффективней развивать новые микрорайоны.

- Я благодарен президенту за уделяемое Кузбассу внимание. Напомню, что 2 марта он дал ряд важных поручений по вывозу кузбасского угля на восток, а также поручил подготовить программу социально-экономического развития Кузбасса. Уже 6 марта председатель правительства Михаил Мишустин подписал эту программу в Кемерове. Нашему региону эта поддержка была крайне нужна. Правительство Кузбасса и я лично сделаем все, чтобы озвученные президентом решения и задачи были реализованы на территории области с максимальной точностью и в установленные сроки, - сказал Сергей Цивилев после Послания президента Федеральному собранию.