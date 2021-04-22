Кузбассовец избил старшего брата до смерти Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Кемеровской области осудили 24-летнего жителя Яшкинского района. Он отправится в тюрьму за то, что до смерти избил старшего брата во время пьяного застолья.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, преступление произошло в марте 2020 года. Во время вечеринки 32-летний убитый оскорбил двоюродного брата. Тогда последний несколько раз ударил его кулаком по лицу, и они подрались. После все вернулись к выпивке. Осужденный остался ночевать у родственников, а утром вызвал «скорую помощь», так как брат не приходил в сознание.

Прибывшие медики не смогли спасти потерпевшего, у которого была черепно-мозговая травма. Он умер в больнице. Брат же теперь отправится в колонию строгого режима на следующие восемь лет.