В Кузбассе без вести пропал 10-летний школьник

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»

В Междуреченске уже сутки разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Семена Гракова. Мальчик ушел из дома 21 апреля и не вернулся.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс», его рост составляет 155 сантиметров, у него плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Семен был одет в серую олимпийку, голубую рубашку, черные джоггеры, черные кроссовки. С собой он взял черный портфель.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас находится Семен, сообщите волонтерам. Любая информация может быть полезной.

Телефоны для связи: 8-800-700-54-52, 112.