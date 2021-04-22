Сбер запустил цифровую пенсионную витрину

Теперь россияне смогут заранее рассчитать реальный размер будущей пенсии: Сбер запустил новый сервис, который показывает пользователям их общий размер пенсии, рассчитанной на текущий момент, и дает возможность воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Инвестиции и пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала «Госуслуги». Через 5-10 минут информация о пенсии появится на экране.

Напомним, на сегодняшний день будущая пенсия складывается из страховой и накопительной части. Страховая часть состоит из фиксированной суммы и накопленных пенсионных баллов, количество которых зависит от стажа будущего пенсионера и его доходов, а накопительная – прирастает инвестиционным доходом, который зависит от прибыльности активов, выбранных управляющей компанией (НПФ или ПФР).

«Пенсионная витрина» от СберНПФ позволяет увидеть ежемесячную пенсионную выплату, рассчитанную на сегодняшний день, текущие баллы и стаж, а также рассказывает о механизмах расчета страховой части пенсии. А заодно позволяет подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП) – гибкий и комфортный инструмент для формирования самостоятельных накоплений.

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