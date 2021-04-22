Названы 23 территории Кузбасса, где выявили 69 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 16, Юрга - 8, Новокузнецк - 6, Междуреченск - 5, Анжеро-Судженск - 4, Ленинск-Кузнецкий - 4, Прокопьевск - 3, Белово - 2, Березовский - 2, Калтан - 2, Киселевск - 2, Осинники - 2, Кемеровский МО - 2, Промышленновский МО - 2, Краснобродский - 1, Полысаево - 1, Крапивинский МО - 1, Мариинский МР - 1, Новокузнецкий МР - 1, Топкинский МО - 1, Тяжинский МО - 1, Юргинский МО - 1, Яшкинский МО - 1 - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Промышленновском районе.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 469 пациентов с диагнозом COVID-19.