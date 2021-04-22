В Кемерове инспектор ПДН спасла жительницу от необдуманного поступка

В Кемерове инспектор ПДН Наталья Корзюк спасла жительницу от необдуманного поступка. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Корзюк помогла 41-летней жительнице обслуживаемого участка. Она почувствовала, что та находится в беде, и оперативно пришла на помощь.

По информации регионального управления МВД, горожанка позвонила Наталье Корзюк и пожаловалась на усталость от жизни. Так как майор полиции хорошо знала семью и жизненное положение женщины, она тут же поехала к ней домой. Горожанку она застала стоящей на подоконнике комнаты, расположенной на шестом этаже общежития. Майор полиции сумела найти нужные слова, чтобы отвлечь женщину, протянула к ней руки - и, когда та повернулась, резко сдернула с подоконника.

До приезда врачей Наталья Корзюк оставалась вместе с женщиной, убеждая ее, что все будет хорошо. В настоящее время жизни и здоровью спасенной кемеровчанки ничего не угрожает.

- Успокоившись, кемеровчанка выразила слова искренней благодарности сотруднику полиции за оказанные помощь и моральную поддержку, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.