В Кузбассе педофила осудили на 24 года за растление семи девочек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 36-летнего жителя осудили за надругательство над детьми. Суд признал мужчину виновным в совершении ряда преступлений, в том числе в изнасиловании несовершеннолетней, развратных действиях, совершенных в отношении двух и более лиц.

Как выяснили правоохранители, в период с 2016 по август 2018 года мужчина надругался над падчерицами, а также их подругами. О случившемся девочки никому не рассказывали, боялись, что узнают родители. В августе 2018 года одна из потерпевших в социальных сетях переписывалась со злоумышленником, в том числе они обсуждали тему их интимных отношений.

- Переписку она вела с планшета знакомых, которые позже увидели этот текст и сообщили об этом родителям девочки. Подозреваемый был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

Следователи впоследствии установили, что первое преступление сексуального характера мужчина совершил в отношении падчерицы еще в 2011 году. Всего по уголовному делу потерпевшими признали семь девочек возрастом до 16 лет.

В ведомстве уточнили, что обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, но у него выявлены расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии. Потерпевшим также проведены психиатрические экспертизы, признаков фантазирования у них не выявлено. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 2 года.