В Кузбассе нашли без вести пропавшего 10-летнего школьника в подъезде

В Междуреченске завершились поиски 10-летнего мальчика. Ребенок решил прогулять школу, после чего не вернулся домой и остался ночевать в подъезде.

Ранее волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» разместили ориентировку с приметами ребенка. Они сообщили, что мальчик ушел из дома в среду, 21 апреля. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам. На следующее утро в соцсетях появилась информация о том, что с ребенком все в порядке.

- Около 06:30 ребенок был найден в подъезде одного из домов в соседнем районе города. Он пояснил, что пропустил занятия в школе и из-за боязни, что его будут ругать родители, не пошел домой. Вечером он гулял по городу, а ночевал в подъезде. Утром жители данного дома, направлявшиеся на работу, увидели несовершеннолетнего и позвонили в полицию. Подростка доставили в отдел полиции, где позже передали матери. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями и подростком профилактические беседы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.