В Кузбассе восстановили проезд по ранее затопленному участку федеральной трассы «Р-255. Сибирь»

Фото: Сибуправтодор.

Ремонтные бригады завершили восстановительные работы в Юргинском районе Кемеровской области на ранее затопленном участке объездной дороги у моста через реку Лебяжью, которая в настоящий момент входит в федеральную трассу «Р-255. Сибирь». Движение для транспорта было открыто еще накануне, в четверг, 22 апреля, с16.30.

Напомним, вышедший из берегов приток Томи - река Лебяжья затопил и размыл участок дороги длиной около 50 метров еще 17 апреля. Как сообщает пресс-служба Сибуправтодора, с 18 апреля восстановительные работы велись в круглосуточном режиме.

Для ликвидации последствий подтопления потребовалось более пяти тысяч тонн инертных материалов и девять водопропускных труб, которые проложили под дорогой. На участке устроено новое покрытие, установлено 100 погонных метров металлического ограждения.

Добавим, что временная объездная дорога действует на период капитального ремонта моста через Лебяжью – с лета прошлого года. Работы на мосту продолжаются в штатном режиме и завершатся осенью 2021 года.