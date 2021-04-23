В Кузбассе 89-летняя женщина отдала аферисту один миллион рублей ради борьбы с мошенником

В Кузбассе 89-летняя женщина отдала аферисту 1 000 000 рублей ради борьбы с мошенником. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Междуреченске 89-летняя женщина стала жертвой мошенников. Неизвестный обманным путем похитил у нее один миллион рублей.

Как сообщает ГУ МВД Кузбасса, пенсионерке позвонил «работник правоохранительных органов» и сообщил, будто проходит спецоперация по изобличению мошенников среди сотрудников одного из банков. Он убедил женщину, что на время проведения такой операции деньги нужно перевести на «безопасный» счет. Пенсионерка согласилась помочь, но рекомендовала обратиться к ее дочери, так как сама она не сможет осуществить перевод. Она дала телефон, по которому мошенник позвонил родственнице женщины.

В результате дочь привезла маму в банк и сняла там 1 миллион рублей, а затем перечислила деньги на указанные счета. Когда она вернулась домой, то в личном кабинете мамы на сайте банке не обнаружили средств. Тогда она обратилась в полицию.

Сейчас полиция ищет подозреваемого. Возбуждено уголовное дело ему грозит до 10 лет лишения свободы.