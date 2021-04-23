Кузбассовец случайно разбил угнанную машину. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленника, который совершил ДТП на краденом автомобиле, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В отдел полиции обратился прокопчанин, который сообщил, что с парковки исчезла его машина, ВАЗ-2110. Сумма причиненного ущерба составила 30 000 рублей.

В итоге украденную машину обнаружили разбитой во дворе частного дома, а 19-летнего владельца дома заподозрили в краже авто, который сообщил подробности трудного преступления.

- Злоумышленник сообщил своему другу, будто купил автомобиль, и попросил отбуксировать транспорт до дома, так как он был неисправным. Однако во время поездки порвался буксировочный трос, и «десятка» на ходу совершила наезд на опору уличного освещения. Злоумышленник решил разобрать автомобиль на запчасти и продать их, но не успел, так как был задержан полицейскими, — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, как отметили в ведомстве, юноша уже был судим и отбывал наказание за хранение наркотиков. Разбитую легковушку вернули владельцу.