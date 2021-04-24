Пенсионерка из Кузбасса перевела мошеннику 700 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Анжеро-Судженска разыскивают мошенника, похитившего у пенсионерки 700 тысяч рублей. Он сказал, что с ее счета пытаются украсть деньги.

Неизвестный позвонил 75-летней женщине и представился сотрудником банка. Незнакомец убедил пенсионерку отправиться в отделение банка и перевести все деньги со сберегательного на так называемый «безопасный счет». Женщина так и сделала. На выходе из банка она встретила своего брата, который сказал, что ее обманули. Тогда пенсионерка отправилась в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Известно, что номер телефона, с которого злоумышленник общался с пенсионеркой, зарегистрирован в Московской области. Злоумышленнику грозит шесть лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.