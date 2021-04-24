У 69 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус

У 50 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу у 69 жителей Кемеровской области за минувшие сутки подтвердился коронавирус - такие данные приводит штаб по охране здоровья населения региона.

На утро 24 апреля общее число заболевших коронавирусом достигло 34 764 человек, при этом у 69 из них коронавирус выявили в течение прошедших суток. Вместе с этим в оперштабе сообщили об одном случае летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Теперь общее число тех, кто не смог одолеть болезнь, достигло 655 человек.

Вместе с этим изменилась и положительная статистика: о выздоровлении сразу 57 кузбассовцев стало известно на утро 24 апреля. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 615 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 494 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 743 человека.