Одна женщина с коронавирусом умерла в Кузбассе за сутки

Три женщины с коронавирусом умерли в Кузбассе за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна пациентка, у которой ранее врачи диагностировали коронавирус, скончалась в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Общее число случаев летального исхода - 655 человек.

Вместе с этим растет и положительная динамика: за сутки 57 пациентов выздоровели, и теперь число тех, кто одолел болезнь, достигло 33 615 человек.

Кроме того, еще у 69 кузбассовцев тесты на ковид оказались положительными. Общее число заболевших с начала пандемии - 34 764 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 494 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 743 человек.