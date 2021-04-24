Названы территории с новыми заболевшими коронавирусом кузбассовцами на 24 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу 69 кузбассовцев за минувшие сутки заболели коронавирусом. В каких городах и регионах выявлены новые заболевшие, сообщает оперштаб.

Согласно актуальным данным, больше всего новых заболевших за минувшие сутки в Кемерове - 23 человека. На втором месте - Новокузнецк с девятью случаями заболевания. В Калтане, Междуреченске и Юрге - по пять в каждом, в Анжеро-Судженске и Осинниках - по четыре. По три случая - в Белове, Прокопьевске, Кемеровском муниципальном округе, два случая в Промышленновском МО, по одному случаю - Березовском, Краснобродском, Мариинском муниципальном районе.

Кроме того, зафиксирован один случай летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 655 человек.

Вместе с этим на утро 24 апреля стало известно о выздоровлении сразу 57 кузбассовцев. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 615 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 494 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 743 человек.